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Тер Штеген высказался о конфликте с Нойером

Немецкие стражи ворот всегда испытывали друг к другу уважение.
Сегодня, 19:49
Нойер и тер Штеген / Getty Images
Нойер и тер Штеген / Getty Images

Голкипер Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером. 

"Мы вместе в сборной более десяти лет, и наши отношения характеризуются большим взаимным уважением. Общение и поддержка всегда были на уровне".

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"У нас никогда не было проблем друг с другом, и мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне", – сказал немец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, за сборную Германии тер Штеген провел 38 матчей, в то время как на счету Нойера 117 игр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген Мануэль Нойер

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