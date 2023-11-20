Кукурелья: В Челси нужно побеждать в каждой игре
Футболист высказался о давлении в топ-клубе.
Защитник лондонского Челси Марк Кукурелья высказался об игре за "синих".
По словам испанского футболиста, в топ-клубе он ощущает серьезное давление.
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"Здесь нужно выигрывать каждую игру. Каждую неделю. Именно так все и происходит в топ-клубах.
Когда приходишь в большой клуб, конечно, давление присутствует. Когда переходишь в обычный клуб, такого давления нет. Все по-другому", - заявил Кукурелья.
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