Ливерпуль, Челси и Ман Сити поборются за аргентинского вундеркинда

Защитник Боки Хуниорс и молодежной сборной Аргентины Валентин Барко может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание CalcioMercato, аргентинец может оказаться в АПЛ. В услугах футболиста заинтересованы Ман Сити, Челси и Ливерпуль, который вступил в гонку за игрока.

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В контракте Барко прописана клаусула в размере 8 млн евро. Финансовые детали потеницального персонального контракта игрока неизвестны.

Валентин выступает на позиции левого защитника и является одним из самых перспективных футболистов в мире.

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