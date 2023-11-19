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Ливерпуль, Челси и Ман Сити поборются за аргентинского вундеркинда

Валентин Барко, похоже, окажется в АПЛ.
Сегодня, 19:58
Валентин Барко / Getty Images
Валентин Барко / Getty Images

Защитник Боки Хуниорс и молодежной сборной Аргентины Валентин Барко может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание CalcioMercato, аргентинец может оказаться в АПЛ. В услугах футболиста заинтересованы Ман Сити, Челси и Ливерпуль, который вступил в гонку за игрока.

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В контракте Барко прописана клаусула в размере 8 млн евро. Финансовые детали потеницального персонального контракта игрока неизвестны.

Валентин выступает на позиции левого защитника и является одним из самых перспективных футболистов в мире.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Ман Сити

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