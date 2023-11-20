Шевченко: Ребров проделал прекрасную работу в очень тяжелой ситуации

Бывший форвард и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча против Италии.

По словам Шевченко, для "желто-голубых" это очень серьезное противостояние.

"Это очень важный матч, больше чем игра для всех нас", - заявил украинец в интервью La Gazzetta dello Sport.

"Несмотря на войну, на то, что мы вынуждены играть каждый домашний матч на выезде, и на трудности, с которыми мы сталкиваемся внутри страны, команда все еще находится в хорошем положении. Очевидно, что произошла смена поколений, но у нас есть такие ценные игроки, как Мудрик, Судаков и Цыганков.

Ребров проделал прекрасную работу в очень тяжелой ситуации. Он принес свою философию, и команда окрепла. На данном этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы удовлетворены достигнутым", - резюмировал он.

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