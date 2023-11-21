Защитник Реала Давид Алаба высказался о возможном возвращении в Баварию.

"Я так далеко не загадываю, мне очень комфортно в Мадриде. Мне нравится Реал, и у меня есть четкие цели. Ни о чем другом не думаю", – сказал 31-летний австриец в интервью журналисту Фабрицио Романо.

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Напомним, Алаба выступал за Баварию с 2009-го по 2021-й год. За это время футболист провел 281 матч, выиграв всевозможные трофеи на клубом уровне.

В текущем сезоне на счету центрбека мадридского клуба один ассист в 11-ти играх Ла Лиги.

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