Клубы АПЛ проголосовали против запрета аренды игроков между клубами с одним владельцем

Команды, которыми владеют одни и те же лица, смогут оформлять арендные сделки.

Клубы Английской Премьер-лиги не смогли проголосовать за поправку, запрещающую оформлять арендные соглашения клубам, которыми владеют одни и те же лица, сообщает Sky Sports.

Этот шаг был разработан, чтобы помешать таким клубам, как Ньюкасл, брать в аренду игрока из другого клуба, принадлежащего, как в случае с "сороками" Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

АПЛ требовалось, чтобы 14 из 20 клубов проголосовали за запрет на собрании акционеров. Однако ей не хватило всего одного голоса - с результатом 13 против 7 голосование было провалено.

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Таким образом Ньюкасл, страдающий из-за травм и дисквалификации Сандро Тонали, потенциально сможет договориться с Аль-Хилялем об аренде Рубена Невеша.

Точно так же Манчестер Сити сможет арендовать игроков из других клубов, принадлежащих City Football Group.

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