Ход конем: Тебас подал в отставку с поста президента Ла Лиги

При этом его противникам не стоит радоваться, ведь он просто собирается переизбраться на новый срок.

Во вторник, 22 ноября, Ла Лига объявила о том, что Хавьер Тебас подал в отставку с поста президента.

На официальном сайте Ла Лиги было опубликовано соответствующее заявление, в котором также сообщили о начале избирательного процесса.

"Сегодня, 22 ноября 2023 года, г-н Хавьер Тебас Медрано подал в отставку с поста президента Ла Лиги".

"В результате начался избирательный процесс, в ходе которого в соответствии с положениями устава и регламента сегодня будет проведен процесс случайного отбора для назначения членов Избирательной комиссии".

"После создания он будет нести ответственность за начало избирательного процесса".

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Однако это не значит, что Тебас ушел - по его же словам, он собирается вновь баллотироваться на должность.

"Несколько минут назад я подал заявление о своей отставке с поста президента Ла Лиги до того, как истекут мои полномочия (23 декабря)".

"Будет открыт новый избирательный процесс, в котором я буду баллотироваться снова и попрошу подтверждение и поддержку клубов, чтобы решить стоящие перед нами задачи".

Напомним, что Хавьер Тебас возглавил Ла Лигу в 2013 году, до этого три срока подряд проработав на должности вице-президентом.

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