Саудовский клуб хочет заменить Неймара вингером Барселоны

Рафинья может оказаться в стане Аль-Хиляля.

Футболист каталонской Барселоны Рафинья может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Sport, в услугах бразильца заинтересован Аль-Хиляль, который хочет заменить ним Неймара. Каталонцы хотят за своего игрока 70 млн евро.

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Также Рафинья привлек внимание Челси и Тоттенхэма, которые хотят вернуть футболиста, выступавшего ранее за Лидс, в АПЛ.

В текущем сезоне вингер провел 11 матчей, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.

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