Барселона заинтересована в возвращении своего воспитанника

Хавбек Ливерпуля Тьяго Алькантара может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание 90min, в возвращении своего воспитанника заинтересована Барселона. Финансовые детали потенциальной сделки не сообщаются.

В стане "сине-гранатовых" считают, что испанец может выступить в качестве временной замены Гави, который получил тяжелую травму. При этом, сам Алькантара сейчас также восстанавливается от повреждения, но уже вскоре должен вернуться на поле.

Напомним, ранее спортдир Барселоны Деку заявил, что на рынке нет игрока, который способен заменить Гави.

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