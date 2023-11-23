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Наставник Уэльса: Мы хотели избежать матча с Украиной

Роберт Пейдж не хотел повторения противостояния в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Сегодня, 17:55
Роберт Пейдж
Роберт Пейдж

Наставник сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился мыслями об итогах жеребьевки плей-офф отбора на Евро-2024.

Специалист заявил, что все пошло по их плану, ведь они избежали игры с Украиной.

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"Наверное, мы хотели избежать матча с Украиной, поэтому все пошло по нашему плану. Не думаю, что кто-то в этой части сетки хотел бы играть с нами. Я больше волновался за то, чтобы потенциальный финал мы играли дома.

Если сохраним ту форму, в которой мы сейчас находимся, то перед своими болельщиками в Кардиффе дадим бой кому угодно. Мы всего в двух победах от выхода на Евро", - сказал Пейдж.

Если "драконы" победят Финляндию, то в финале плей-офф на своем поле сыграют с победителем пары Польша - Эстония

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина уэльс Роберт Пейдж

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