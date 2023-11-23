Арсенал решил выкупить контракт испанского голкипера
Рэмсдейлу не позавидуешь.
Лондонский Арсенал намерен выкупить Давила Райю, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, испанский кипер присоединился к "канонирам" этим летом по арендному соглашению и довольно быстро вытеснил из состава Аарона Рэсмдейла.
При этом Райя постоянно подвергается критике со стороны экспертов и болельщиков, однако Артета верит в испанца.
Верит настолько, что Арсенал готов выкупить вратаря у Брентфорда за 28 млн фунтов. Сразу летом начнет действовать долгосроный контракт Райи с клубом, который уже подписан.
Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм может подписать одноклубника Миколенко.
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