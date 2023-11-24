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Тен Хаг высказался о конфликте с Вараном

Нидерландский специалист расставил все точки над "і".
Сегодня, 19:30
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался про конфликт с защитником Рафаэлем Вараном.

"Не понимаю, о чем вы говорите. Это слухи. Он очень важный игрок, но существует внутренняя конкуренция, как и должно быть в топ-клубе".

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"Когда надо выбирать из двух игроков, Рафы Варана и Харри Магуайра, которые отлично себя проявляют, приходится останавливаться на ком-то одном", – заявил тен Хаг в интервью Manchesterworld.uk.

Напомним, Варан в текущем сезоне сыграл в восьми матчах АПЛ, забив один гол.

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