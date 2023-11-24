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"Это ужас": Тренер Эвертона отреагировал на снятие с команды десяти очков

Ливерпульский клуб был наказан за нарушение финансового фейр-плей.
Вчера, 20:34
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

Главный тренер Эвертона Шон Дайч прокомментировал снятие с команды десяти очков в турнирной таблице английской Премьер-лиги за нарушение финансового фэйр-плей.

"Думаю, что мы, как и все, в шоке. Кажется, волна шума после этого была шоком для большинства людей в футболе. Это ужас. Непропорциональность поступка и наказания - это слово, которое использовалось в нашем клубе. Очевидно, что мы расстроены".

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"С другой стороны, это не изменяет фокус. С тех пор как я здесь, основное внимание уделялось решению вопросов на поле. Я поговорил с командой и сказал: "Послушайте, турнирная таблица - это одно дело. Я всегда верил, что итоговая таблица лиги - это правда сезона. Она меняет мнение, но не меняет того, что мы делаем. Нам просто нужно работать усерднее, дольше и сильнее", - приводит слова Дайча ESPN.

Напомним, что после лишения очков Эвертон опустился на предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе четыре балла.

Ранее сообщалось, что три английских клуба подадут в суд на Эвертон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Финансовый фэйр-плей АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Шон Дайч

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