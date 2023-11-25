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Бавария хочет продлить контракт с одним из ветеранов клуба

Переговоры должны состояться во второй половине сезона.
Сегодня, 11:59
Getty Images
Getty Images

Мюнхенская Бавария хочет сохранить в своем составе Мануэля Нойера.

Как сообщает издание Bild, переговоры должны пройти во второй половине сезона, но если немец будет оставаться здоровым, то это просто формальность и проблем с продлением контракта не должно возникнуть.

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Сам Нойер заявил, что хочет играть до тех пор, пока ему позволяет физическое состояние.

"Я, конечно, с удовольствием продолжу играть. Это зависит от моего здоровья. В данный момент я чувствую себя все лучше и лучше. Думаю, международный перерыв пошел мне на пользу", - сказал немец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер

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