Форвард, принадлежащий Динамо, принес своей команде трофей

В Колумбии прошел финал Кубка страны между Атлетико Насьоналем и Мильонариос.

В основное время команды сыграли вничью со счетом 1:1 и матч перешел в серию пенальти.

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Последний 11-метровый пробивал форвард Атлетико Эрик Рамирес, принадлежащий киевскому Динамо. Венесуэлец подошел к точке и реализовал победный пенальти.

Таким образом, Рамирес принес "зелено-белым" Кубок Колумбии, который стал для коллектива 17-ым в истории.

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