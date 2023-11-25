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Футбол

Форвард, принадлежащий Динамо, принес своей команде трофей

Эрик Рамирес забил победный пенальти в финале Кубка Колумбии.
Сегодня, 14:32
Эрик Рамирес
Эрик Рамирес

В Колумбии прошел финал Кубка страны между Атлетико Насьоналем и Мильонариос.

В основное время команды сыграли вничью со счетом 1:1 и матч перешел в серию пенальти.

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Последний 11-метровый пробивал форвард Атлетико Эрик Рамирес, принадлежащий киевскому Динамо. Венесуэлец подошел к точке и реализовал победный пенальти.

Таким образом, Рамирес принес "зелено-белым" Кубок Колумбии, который стал для коллектива 17-ым в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо эрик рамирес

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