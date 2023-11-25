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Райо Вальекано - Барселона: результат матча

Автогол позволил каталонцам избежать поражения.
Сегодня, 17:02
Райо Вальекано - Барселона / Getty Images
Райо Вальекано - Барселона / Getty Images

В субботу, 25 ноября, Райо Вальекано принимал дома Барселону.

В первые полчаса хозяева сильно давили Барсу, создавая момент за моментом, но Пенья действовал уверенно, у каталонцев же за хоть какую-то остроту отвечал по большей мере только Ямаль. Однако на 39-й минуте хозяева все же открыли счет благодаря хаосу в штрафной после стандарта.

А вот во втором тайме Барселона наконец начали атаковать по-серьезному, но довести дело до забитого гола никак не удавалось. Весь тайм каталонцы давили, но забить удалось только на 82-й минуте и только благодаря автоголу защитника. 1:1, БАрселона снова спасается в самом конце матча.

Статистика матча Райо Вальекано - Барселона 14-го тура чемпионата Испании

Райо Вальекано - Барселона 1:1
Голы: Лопес, 39 - Лежен (автогол), 82

Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 1 - 4
Фолы: 23 - 12
Атаки: 79 - 130

Райо Вальекано: Димитриевски - Балиу, Лежен, Мумин (Сисс, 75), Эспино - Паласон, Унаи Лопес (Рациу, 78), Оскар Валентин, Де Фрутос (Бебе, 68) - Трехо (Кике Перес, 68), Камельо (Фалькао, 75).

Барселона: Пенья - Жоау Канселу, Мартинес, Кристенсен, Бальде - Ромеу (Гюндоган, 55), де Йонг, Педри (Лопес, 75) - Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55), Ямаль (Рафинья, 75), Левандовски.

Предупреждения: Эспино, 64, Лопес, 70, Фалькао, 90 - Педри, 31, Ромеу, 52, Феликс, 90+3, Де Йонг, 90+4

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