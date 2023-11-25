Анчелотти рассказал, как можно бороться с высокой травматичностью игроков

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о травмах в клубе.

"Эти травмы немного сказались на нас, но этот состав хорошо сконструирован. Мы были конкурентоспособны без Милитао, Куртуа, Винисиуса и Беллингема. Мы абсолютно уверены в себе. Мы рассматриваем это как возможность показать, насколько мы хороши и насколько хороши другие игроки в этой команде.

Такой календарь не должен оставаться. У нас есть эта проблема, и она будет усугубляться, у нас впереди чемпионат мира с большим количеством игр, Лигачемпионов с большим количеством игр. Единственное решение – сократить количество игр. Но я никогда не слышал, чтобы профсоюз игроков что-то говорил".

Читай также: Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии

"Это уменьшило бы количество травм и улучшило зрелищность. Во время этой паузы я видел игры сборных, которые закончились со счетом 8:0, 14:0. Я не знаю, есть ли в этом большой смысл.

У нас много ресурсов. Беллингем может играть в центре поля. Браим проявил себя хорошо. Винисиус не играл месяц, но мы все равно добились хороших результатов. Беллингем не играл, но мы забили пять голов в ворота Валенсии.

Федерико может играть опорника. Как и Кроос. В центре может быть связка Кроос – Вальверде, Кроос – Себальос, Кроос – Модрич. У нас есть много вариантов", – сказал Анчелотти в интервью ESPN.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!