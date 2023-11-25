iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти рассказал, как можно бороться с высокой травматичностью игроков

Итальянец призвал сократить количество матчей.
Сегодня, 17:55
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о травмах в клубе.

"Эти травмы немного сказались на нас, но этот состав хорошо сконструирован. Мы были конкурентоспособны без Милитао, Куртуа, Винисиуса и Беллингема. Мы абсолютно уверены в себе. Мы рассматриваем это как возможность показать, насколько мы хороши и насколько хороши другие игроки в этой команде.

Такой календарь не должен оставаться. У нас есть эта проблема, и она будет усугубляться, у нас впереди чемпионат мира с большим количеством игр, Лигачемпионов с большим количеством игр. Единственное решение – сократить количество игр. Но я никогда не слышал, чтобы профсоюз игроков что-то говорил".

Читай также: Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии

"Это уменьшило бы количество травм и улучшило зрелищность. Во время этой паузы я видел игры сборных, которые закончились со счетом 8:0, 14:0. Я не знаю, есть ли в этом большой смысл.

У нас много ресурсов. Беллингем может играть в центре поля. Браим проявил себя хорошо. Винисиус не играл месяц, но мы все равно добились хороших результатов. Беллингем не играл, но мы забили пять голов в ворота Валенсии.

Федерико может играть опорника. Как и Кроос. В центре может быть связка Кроос – Вальверде, Кроос – Себальос, Кроос – Модрич. У нас есть много вариантов", – сказал Анчелотти в интервью ESPN.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии
Беллингем станет амбассадором известного модного дома Беллингем станет амбассадором известного модного дома
Определилась судьба Лунина в Реале после выздоровления Кепы Определилась судьба Лунина в Реале после выздоровления Кепы
УПЛ: Кривбасс победил Минай, Верес обыграл Металлист 1925, ничья Ворсклы с ЛНЗ УПЛ: Кривбасс победил Минай, Верес обыграл Металлист 1925, ничья Ворсклы с ЛНЗ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина19:10
УПЛ: Кривбасс победил Минай, Верес обыграл Металлист 1925, ничья Ворсклы с ЛНЗ
Украина19:01
Суперлига назвала символическую сборную первого круга чемпионата
Украина18:58
Ворскла и ЛНЗ не определили сильнейшего
Европа18:57
Ньюкасл без особых проблем обыграл Челси Мудрика
Бокс18:32
"Способен отправить любого в полет": Усик назвал фаворита боя Джошуа - Уайлдер
Европа18:31
Дортмундская Боруссия выиграла боруссийское дерби, камбекнув еще в первом тайме
Европа18:21
Гвардиола оценил игру Манчестер Сити в матче против Ливерпуля
Биатлон18:05
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа17:55
Анчелотти рассказал, как можно бороться с высокой травматичностью игроков
Биатлон17:48
Украина завершила смешанную эстафету в Эстерсунде в топ-10, победитель - Франция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK