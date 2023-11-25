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Анчелотти отреагировал на слухи о возможной работе со сборной Бразилии

Тренер Реала высказался о своем будущем.
Сегодня, 15:54
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

64-летний итальянский специалист заявил, что пока нечего обсуждать, поскольку у него есть действующий контракт с мадридским клубом.

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"Бразилия? Я ничего об этом не думаю. Мне приятно, что меня связывают со сборной Бразилии. Это заставляет меня гордиться.

Но у меня есть действующий контракт с Реалом. Пока он не закончится, я не собираюсь говорить о своем будущем", - приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры с Анчелотти о продлении контракта.

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