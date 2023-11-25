Аталанта - Наполи 1:2: обзор матча и результат игры 25.11.2023

В субботу, 25 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Аталанта принимала Наполи. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Первый гол в данной игре случился лишь под занавес первого тайма. Хвича Кварацхелия отличился голом с передачи Джованни Ди Лоренцо.

В начале второй половины матча Адемола Лукман возобновил паритет, после чего игра стала на встречных курсах. Обе команды атаковали, но лишь одна команда смогла добиться нужного результата.

Наполи отличился под занавес встречи, а гол на свой счет записал хавбек Элиф Элмас.

Статистика матча Аталанта - Наполи 13-го тура Серии А

Аталанта - Наполи 1:2

Голы: Лукман, 53 - Кварацхелия, 44, Элмас, 79

Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 1.37

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 5 - 4

Фолы: 15 - 9

Аталанта: Карнезекки, Дзаппакоста (Хатебур, 33), Джимшити, Колашинац (Бонфанти, 76), Скальвини, Баккер (Руджери, 46), Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон, де Кетеларе (Муриэль, 83), Лукман (Скамакка, 83).

Наполи: Голлини, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан (Эстигор, 78), Оливера (Жезус, 39), Лоботка, Зелиньски (Каюсте, 78), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 63), Кварацхелия, Распадори (Осимхен, 64).

Предупреждения: Натан (21), Джимшити (27), Ди Лоренцо (60), Колашинац (64).

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