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Капитан Челси извинился перед болельщиками за разгромное поражение от Ньюкасла

Рис Джеймс взял на себя ответственность за случившееся.
Сегодня, 13:51
Рис Джеймс / Getty Images
Рис Джеймс / Getty Images

Защитник и капитан лондонского Челси Рис Джеймс прокомментировал разгромное поражение в матче с Ньюкаслом.

По словам Джеймса, он получил еще один урок, который ему следует выучить.

"Я беру на себя всю ответственность за свою красную карточку, две глупые ошибки.

Еще один урок для меня, который я должен усвоить, я прошу прощения у болельщиков и партнеров по команде.

Игра была намного ниже наших стандартов, но эта игра не определяет нас! Мы добились огромного прогресса в играх против многих лучших команд", - заявил англичанин.

Отметим, что сам футболист получил красную на 73 минуте поединка, оставив "синих" в меньшинстве.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рис Джеймс

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