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АПЛ намерена привлечь к суддейству экс-футболистов

Глава суддейского корпуса Ховард Уэбб надеется, что это повысит доверие к ним.
Сегодня, 11:32
Ховард Уэбб / Getty Images
Ховард Уэбб / Getty Images

В чемпионате Англии ищут различные способы повысить уровень доверия к решениям арбитров.

Как сообщает издание Daily Mail, орган, отвечающий за суддейство в АПЛ (PGMOL) намерен в большом количестве привлечь к этому бывших футболистов

Отмечается, что суддейский корпус подписал 12 игроков, недавно завершивших карьеру на программу ускоренного обучения профессии рефери.

Глава PGMOL Ховард Уэбб считает, что данный ход должен помочь увеличить доверие болельщиков.

Напомним, ранее Уэбб рекомендовал судьям чаще смотреть на VAR спорные эпизоды, которые связаны с возможным назначением пенальти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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