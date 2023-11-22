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Глава суддейского комитета АПЛ рекомендовал арбитрам VAR чаще переверять эпизоды с пенальти

Хорошая новость для Михаила Мудрика.
Вчера, 23:40
Ховард Уэбб / Getty Images
Ховард Уэбб / Getty Images

Глава суддейского комитета АПЛ Ховард Уэбб выступил с новой рекомендацией для суддей чемпионата Англии.

Как сообщает The Guardian, функционер посоветовал арбитрам, которые будут работать с системой VAR чаще проверять эпизоды на предмет потенциальных пенальти - даже если фол не очевиден.

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Источник отмечает, что данное решение принято в связи с тем. что в Англии и Европе увеличилось количество спорных моментов с неназначенными 11-метровыми.

Также рефери напомнили, что важно наказывать тренеров и игроков за нарушение дисциплины желтыми карточками. 

Напомним, ранее Марио Балотелли прокомментировал скандальный эпизод с неназначенным пенальти на Михаиле Мудрике в матче Украина - Италия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ховард Уэбб

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