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Легенда АПЛ объявил о завершении игровой карьеры

Фил Ягелка "повесил бутсы на гвоздь".
Сегодня, 15:11
Фил Ягелка / Getty Images
Фил Ягелка / Getty Images

Экс-футболист Эвертона Фил Ягелка, cыгравший в АПЛ более 370 игр, объявил о завершении карьеры.

Легендарный центрбэк поблагодарил всех, кто стал частью его долгого игрового пути.

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"Все хорошее заканчивается, и после более чем 800 выступлений моя игровая карьера завершилась. 

Никогда в своих самых смелых мечтах я не представлял, что буду играть в футбол на самом высоком уровне за потрясающие клубы и свою страну. Для меня было огромной честью выходить на газон в каждом матче, и я должен поблагодарить за это многих людей.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить каждого игрока, менеджера, тренера, сотрудника, который сыграл свою роль в моем долгом футбольном пути.

Но самое главное - я хотел бы поблагодарить свою семью и близких друзей, которые поддерживали меня на протяжении всего моего пути и разделяли со мной то, что я никогда не забуду", - написал Фил в Instagram.

Отметим, что помимо Эвертона Ягелка успел поиграть за Шеффилд, Дерби Каунти и Сток Сити. Также на его счету 40 матчей в футболке сборной Англии. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Фил Ягелка

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