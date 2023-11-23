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Экс-футболист Шахтера завершил карьеру в сборной

Марсело Морено уходит из национальной команды Боливии в статусе главного бомбардира.
Сегодня, 00:41
Марсело Морено Мартинс
Марсело Морено Мартинс

Бывший нападающий Шахтера Марсело Морено провел последнюю игру за сборную Боливии.

Футболист сыграл в старте в поединке отбора на Чемпионат мира 2026 против Уругвая и был заменен в концовке поединка.

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Морено завершил карьеру в национальной команде в статусе главного бомбардира в истории Боливии. За 108 матчей он забил 31 гол.Также игрок обладает рекордом по количеству матчей за сборную.

Стоит оттметить, что в самом поединке квалификации на ЧМ-2026 Уругвай добыл легкую победу со счетом 3:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Марсело Морено

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