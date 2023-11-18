Легенда Шахтера и Ман Сити продлил контракт с родным клубом

Атлетико Паранаэнсе объявил о продлении контракта с Фернандиньо.

38-летний бразильский хавбек продолжил соглашение с клубом еще на один год.

Напомним, что Атлетико Паранаэнсе - родной клуб Фернандиньо, в 2005 году Шахтер заплатил за него почти восемь млн евро.

А прошлым летом бразилец вернулся домой после того, как истек его контракт с Манчестер Сити.

В текущем сезоне Фернандиньо провел 48 матчей, в окторых отличился четырьмя голами и шесть ассистами.

Ранее также сообщалось, что английские клубы положили глаз на Жоту.

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