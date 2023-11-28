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Ярмолюк установил клубный рекорд Брентфорда

Украинец вписал свое имя в историю "пчел".
Сегодня, 16:15
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

В рамках 13 тура чемпионата Англии Арсенал победил Брентфорд.

Данный матч стал дебютным с первых минут для Егора Ярмолюка, который благодаря этому установил клубный рекорд "пчел". Как сообщает журналист Джей Харрис, украинец стал самым молодым игроком Брентфорда, сыгравшим в старте, в элитном дивизионе Англии с марта 1947 года.

На момент поединка с "канонирами" футболисту было 19 лет, 8 месяцев и 24 дня. До этого Егор в нескольких поединках выходил на замену.

Напомним, ранее Ярмолюк прокомментировал свой дебютный поединок в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

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