Ярмолюк - об игре с Арсеналом: Не мог поверить в то, что дебютирую в стартовом составе
Хавбек Брентфорда высказался о своем дебютном матче с первых минут в АПЛ.
Вчера, 25 ноября, Брентфорд минимально уступил Арсеналу.
В этом матче впервые в стартовом составе вышел украинец Егор Ярмолюк. Хавбек поделился своими эмоциями после поединка.
"Конечно игра против таких команд одна из причин, почему я здесь, Арсенал точно большой клуб. Мы хотели играть больше от обороны и попробовать забить в контратаках.
О дебюте узнал вчера перед тренировкой. Наш тренер сказал мне об этом. Я был немного удивлен и, конечно, немного взволнован. Не мог в это поверить.
Я горжусь тем, что играл против Зинченко. Надеюсь, сейчас увидимся", - заявил Ярмолюк
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