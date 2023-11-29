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Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов

Севилья выпустила самый старый состав в истории турнира.
Сегодня, 19:57
Севилья / Getty Images
Севилья / Getty Images

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья встречается с ПСВ.

"Нервионцы" установили рекорд турнира, выпустив состав, средний возраст которого 32 года и 19 дней.

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Самые молодые футболисты в старте это бельгиец Доди Лукебакио и швейцарец Джибрил Соу, которым по 26 лет.  Самый старый - 38-летний Хесус Навас.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов севилья

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