iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Холанд установил два новых рекорда в Лиге чемпионов

Норвежскому бомбардиру покорились очередные достижения.
Сегодня, 14:28
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Манчестер Сити в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов, уступая в два мяча, совершил камбэк и одержал победу со счетом 3:2 над РБ Лейпциг.

Первый гол английской команды в этом противостоянии на свой счет записал нападающий Эрлинг Холанд, установив тем самым два новых рекорда в главном европейском клубном турнире, сообщает ESPN.

Читай также: Манчестер Сити выдал победный камбек с 0:2 в матче с РБ Лейпциг

Норвежский форвард быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов - для этого ему потребовалось 35 матчей.

Кроме того, Холанд побил рекорд нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, став самым молодым игроком, который отличился 40 голами в Лиге чемпионов. Эта отметка покорилась ему в возрасте 23 лет и 130 дней.

Ранее сообщалось, что Холанд побил очередной бомбардирский рекорд в английской Премьер-лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Манчестер Сити выдал победный камбек с 0:2 в матче с РБ Лейпциг Манчестер Сити выдал победный камбек с 0:2 в матче с РБ Лейпциг
Атлетико, Лацио, Боруссия Д и Барселона вышли в плей-офф Лиги чемпионов Атлетико, Лацио, Боруссия Д и Барселона вышли в плей-офф Лиги чемпионов
"Даже фанаты Сити не знают, кто это": как в Сети отреагировали на новый памятник у Этихада "Даже фанаты Сити не знают, кто это": как в Сети отреагировали на новый памятник у Этихада
Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба Манчестер Сити открыл возле Этихада памятник трем легендам клуба
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Формула 118:32
В Альпин подтвердили, что готовы поставлять моторы Андретти
Европа18:26
Челси отозвет юного таланта из аренды из клуба АПЛ
Биатлон17:55
Эстерсунд: Норвегия выиграла женскую эстафету, Украина вне топ-10
Европа17:53
Шевченко мог стать тренером европейского топ-клуба
Лига Чемпионов17:25
Экс-арбитр АПЛ заявил, что Ньюкасл ограбили
Европа17:22
Лидер Интера хочет продлить контракт с клубом
Европа17:15
Рух победил Мидтьюлланд, но вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Бокс16:40
"Захочет расслабиться": Экс-чемпион усомнился в проведении боя Усик - Фьюри в анонсированную дату
Биатлон16:15
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на первом этапе Кубка мира
Лига Чемпионов15:59
УЕФА отстранил арбитра VAR, рекомендовавшего назначить спорный пенальти в матче ПСЖ - Ньюкасл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK