Холанд установил два новых рекорда в Лиге чемпионов

Манчестер Сити в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов, уступая в два мяча, совершил камбэк и одержал победу со счетом 3:2 над РБ Лейпциг.

Первый гол английской команды в этом противостоянии на свой счет записал нападающий Эрлинг Холанд, установив тем самым два новых рекорда в главном европейском клубном турнире, сообщает ESPN.

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Норвежский форвард быстрее всех забил 40 голов в Лиге чемпионов - для этого ему потребовалось 35 матчей.

Кроме того, Холанд побил рекорд нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, став самым молодым игроком, который отличился 40 голами в Лиге чемпионов. Эта отметка покорилась ему в возрасте 23 лет и 130 дней.

Ранее сообщалось, что Холанд побил очередной бомбардирский рекорд в английской Премьер-лиге.

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