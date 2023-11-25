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Холанд побил очередной бомбардирский рекорд АПЛ

С огромным, кстати, отрывом.
Сегодня, 15:52
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Эрлинг Холанд установил очередной рекорд АПЛ.

Норвежец отличился на 27-й минуте в матче против Ливерпуля, этот гол стал 50-м для Холанда в АПЛ.

Для того, чтобы наколотить полсотни голов в Англии у него ушло всего 48 матчей, и это абсолютный рекорд лиги.

Для сравнения, на втором месте расположился Энди Коул, у которого ушло на это 65 матчей! А остальные звезды прошлого потратили еще больше матчей.

Алану Ширеру понадобились 66 матчей, Фернандо Торресу - 72 матча, а, например, Тьерри Анри и вовсе забил свой 50-й голв АПЛ в 83-м матче.

Ранее также сообщалось, что легенда Сити посетил Гран-при Абу-Даби.

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