Анчелотти предложил решение проблемы с футбольным календарем

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти предложил решение проблемы с перегруженным футбольным календарем.

По словам Анчелотти, футболистам нужно создать мощное объединение, которое будет иметь вес и защщить их права.

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"Календарь нежизнеспособный. Не мы его выбираем, а УЕФА, ФИФА и Лига. Они должны осознать, что происходит. В будущем ситуация не улучшится, а ухудшится, потому что у нас будет Кубок мира и Лига чемпионов с большим количеством игр.

Сильный профсоюз футболистов может стать ключом к изменению ситуации. Самая важная часть футбола - это игроки, и когда их не хватает, пропадает и важная часть шоу", - заявил специалист.

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