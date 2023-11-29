iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти предложил решение проблемы с футбольным календарем

Итальянец хочет, чтобы футболисты создали мощный профсоюз.
Сегодня, 20:59
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти предложил решение проблемы с перегруженным футбольным календарем.

По словам Анчелотти, футболистам нужно создать мощное объединение, которое будет иметь вес и защщить их права.

Читай также: Директор Боруссии: Наш конкурент не Реал, а Netflix

"Календарь нежизнеспособный. Не мы его выбираем, а УЕФА, ФИФА и Лига. Они должны осознать, что происходит. В будущем ситуация не улучшится, а ухудшится, потому что у нас будет Кубок мира и Лига чемпионов с большим количеством игр.

Сильный профсоюз футболистов может стать ключом к изменению ситуации. Самая важная часть футбола - это игроки, и когда их не хватает, пропадает и важная часть шоу", - заявил специалист.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Атлетико, Лацио, Боруссия Д и Барселона вышли в плей-офф Лиги чемпионов Атлетико, Лацио, Боруссия Д и Барселона вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Лунин - в команде тура Ла Лиги по версии WhoScored Лунин - в команде тура Ла Лиги по версии WhoScored
Игроки Реала недовольны тем, что Анчелотти отдает предпочтение Кепе, а не Лунину Игроки Реала недовольны тем, что Анчелотти отдает предпочтение Кепе, а не Лунину
Летний новичок Баварии впервые выйдет в старте после проблем со здоровьем Летний новичок Баварии впервые выйдет в старте после проблем со здоровьем
Помочь журналистам

Видео

ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа21:27
Летний новичок Баварии впервые выйдет в старте после проблем со здоровьем
21:08
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
Европа20:59
Анчелотти предложил решение проблемы с футбольным календарем
Другие20:41
Женская сборная Украины по гандболу уступила Бразилии на Чемпионате мира
Формула 120:35
Босс Формулы-1 убежден, что сезон-2024 станет более конкурентным
Украина20:21
Шахтер пытался приобрести бразильского хавбека
Европа20:04
Бывший тренер Динамо посетил матч родного клуба
Европа19:57
Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов
Европа19:37
Арсенал может отпустить Рэмсдейла
Европа19:04
Ливерпуль потерял двух игроков старта накануне матча с ЛАСКом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK