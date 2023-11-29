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Cевилья - ПСВ: обзор и результат матча Лиги чемпионов 29.11.2023

Эйндховенцы провели плохую первую половину матча, но со временем пришли в себя.
Вчера, 21:52
ПСВ / Getty Images
ПСВ / Getty Images

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Севилья на своем поле встретилась с ПСВ.

Футболисты "нервионцев" хорошо начали первый тайм и получили за это вознаграждение в виде забитого мяча на 24-й минуте. Его автором стал Серхио Рамос, для которого это первый гол после возвращения в клуб.

На 39-й минуте коллектив Диего Алонсо должен был удваивать преимущество, но гол Юссефа Эн-Несири отменили из-за игры рукой от Джибрила Соу.

Впрочем, во втором тайме Эн-Несири все же добился своего, но это была единственная положительная новость для фанатов андалусийцев после перерыва. В промежуток с 63-й по 66-ю минуту Лукас Окампос получил две желтые и был удален с поля, а на 68-й Сайбари прекрасным ударом в акробатическом стиле сократил отставание ПСВ.

На 82-й минуте футболист Севильи Неманья Гудель отправил мяч в свои ворота, а победу для эйндховенского коллектива вырвал Рикардо Пепи, появившийся на поле в концовке поединка.

Статистика матча группового этапа Лиги чемпионов Севилья - ПСВ

Севилья - ПСВ 2:3

Голы: Рамос, 24, Эн-Несири, 47 - Сайбари, 68, Гудель, 82 (автогол), Пепи, 90+2

xG: 1.84 - 1.31
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 4 - 7
Владение мячом: 43% - 57%

Севилья: Дмитрович - Навас (Санчес, 58), Гудель, Рамос, Акунья - Соу (Жордан, 74), Фернандо (Торрес, 84), Ракитич - Окампос, Эн-Несири (Мир, 74), Лукебакио (Ньянзу, 73)

ПСВ: Бенитес - Тезе, Рамальо (Сайбари, 58), Боскальи (ван Ангольт, 83), Дест - Тиль (Тилльман, 58), Схаутен (Пепи, 83), Веерман - Бакайоко, де Йонг, Лосано (Вертессен, 44)

Предупреждения: Окампос, 63 - Лосано, 33

Удаление: Окампос, 66 (вторая желтая карточка)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья ПСВ

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