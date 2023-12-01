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"Он один из лучших вратарей АПЛ": Тен Хаг высказался об ошибках Онаны

Нидерландец уверен, что его подопечный справится с неудачами.
Сегодня, 15:54
Андре Онана
Андре Онана

Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поделился мыслями о ляпах, которые допускает основной голкипер манкунианцев Андре Онана.

По словам нидерландского специалиста, камерунец является сильной личностью, которая справится с давлением. Также он отметил, что Онана идет на втором месте в списке лучших вратарей АПЛ по важному статистическому показателю.

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"У него сильный характер, он справится с этим. В целом за первые пять месяцев он добился хороших результатов.

Если вы хорошо проанализируете это, то увидите, что он второй лучший вратарь в Премьер-лиге по статистике, его ожидаемое количество предотвращенных голов - второе в Премьер-лиге", - заявил тен Хаг.

Отметим, что рулевой МЮ действительно прав в своем утверждении. Андре предотвратил 3.7 гола в ворота своей команды, что является вторым показателем в лиге после Томаса Камински из Лутона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Эрик тен Хаг андре онана

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