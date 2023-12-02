Милан - Фрозиноне: результат матча

В субботу, 2 декабря, Милан принимал дома Фрозиноне.

Очень быстро команды начали матч, в первые минуты Милан выглядел сильнее, но вскоре гости немного выровняли игру, и моменты пошли в обее стороны. В концовке тайма Фрозиноне был очень близок к голу, но спас Меньян, а следующей атаке Йович открыл счет, забив свой первый мяч за "россонери".

Второй тайм мог стать копией первого, однако в этот раз реализация хозяев не подвела. Уже на 49-й минуте Пулишич удвоил преимущество Милана. После этого последовал отрезок, который остался за гостями, но Меньян был непробиваем. А на 74-й минуте Йович оформил 1+1, скинув на Томори, который забил третий мяч. Вскоре стандарт помог готсям отыграть один мяч, но чтобы довести матч хотя бы до ничьей просто не хватали времени.

Статистика матча Милан - Фрозиноне 14-го тура Серии А

Милан - Фрозиноне 3:1

Голы: Йович, 43, Пулишич, 50, Томори, 74 - Брешианини, 82

Ожидаемые голы (xG): 0,94 - 0,73

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 10 - 15

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 11 - 6

Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци - Лофтус-Чик (Побега, 79), Рейндерс (Беннасер, 79), Муса - Пулишич (Траоре, 78), Чуквуэзе (Адли, 64), Йович (Камарда, 85).

Фрозиноне: Турати - Монтеризи (Шеддира, 86), Романьоли, Околи, Ойоно - Бурабия (Брешианини, 46), Рейньер (Джелли, 57), Барренечеа, Соуле, Ибрагимович (Казо, 66) - Чуни (Кайо Жорже, 66).

Предупреждения:Йович, 80 - Барренчеа, 63

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