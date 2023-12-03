Галатасарай хочет избавиться от Тете, чтобы не выплачивать компенсацию Шахтеру

Галатасарай попробует уже в январе продать Тете, пишет Fotospor.

Напомним, что турки подписали бразильца свободным агентом после того, как тот разорвал контракт с Шахтером, воспользовавшись правилом ФИФА.

Учитывая, что Шахтер выиграл подобный спор у Тоттенхэма, турки бояться, что им все-таки придется выплатить 150 млн евро Шахтеру, прописанные в контракте Тете.

Однако, кроме Шахтера, на Галатасарай давит и ФИФА, которая хочет скорейшего разрешения сложившейся ситуации.

С другой стороны, Тете все равно не впечатляет в этом сезоне, имея всего три результативных действия в 17-ти матчах.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала может завершить карьеру после этого сезона.

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