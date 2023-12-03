iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Галатасарай хочет избавиться от Тете, чтобы не выплачивать компенсацию Шахтеру

Турецкий клуб пытается решить проблему по-своему.
Сегодня, 22:32
Тете / Getty Images
Тете / Getty Images

Галатасарай попробует уже в январе продать Тете, пишет Fotospor.

Напомним, что турки подписали бразильца свободным агентом после того, как тот разорвал контракт с Шахтером, воспользовавшись правилом ФИФА.

Учитывая, что Шахтер выиграл подобный спор у Тоттенхэма, турки бояться, что им все-таки придется выплатить 150 млн евро Шахтеру, прописанные в контракте Тете.

Однако, кроме Шахтера, на Галатасарай давит и ФИФА, которая хочет скорейшего разрешения сложившейся ситуации.

С другой стороны, Тете все равно не впечатляет в этом сезоне, имея всего три результативных действия в 17-ти матчах.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала может завершить карьеру после этого сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай тете

Статьи по теме

Красивый гол Бруну и очередной ляп Онана в обзоре матча Галатасарай – МЮ (3:3) Красивый гол Бруну и очередной ляп Онана в обзоре матча Галатасарай – МЮ (3:3)
МЮ и Галатасарай не выявили сильнейшего в голевой перестрелке МЮ и Галатасарай не выявили сильнейшего в голевой перестрелке
Спасительный дубль Кейна и поздний гол турков в обзоре матча Бавария - Галатасарай Спасительный дубль Кейна и поздний гол турков в обзоре матча Бавария - Галатасарай
Галатасарай досрочно расторгнет аренду игрока Тоттенхэма из-за его лишнего веса Галатасарай досрочно расторгнет аренду игрока Тоттенхэма из-за его лишнего веса
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа23:46
Интер на выезде разгромно победил Наполи
Украина23:28
Экс-вингер сборной Украины забил юбилейный гол в УПЛ
Европа22:59
"Были истории интереснее": Постекоглу прокомментировал спорное решение арбитра в матче с Ман Сити
Европа22:55
Борнмут номинировал Забарного на игрока матча
Европа22:32
Галатасарай хочет избавиться от Тете, чтобы не выплачивать компенсацию Шахтеру
Европа22:25
Клопп повторил достижение Фергюсона
Биатлон22:19
Пидручный - о сборной Украины: Думаю, ребята будут разгоняться
Европа21:53
Нападающий Ювентуса прокомментировал свое будущее
Европа21:43
Гвардиола отказался комментировать спорный момент в матче с Тоттенхэмом, уколов при этом Артету
Европа21:28
Нападающий Сити в соцсетях отреагировал на спорное решение судьи в матче с Тоттенхэмом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK