"Были истории интереснее": Постекоглу прокомментировал спорное решение арбитра в матче с Ман Сити

Австралиец считает, что обсуждать данный эпизод не имеет смысла.

В рамках центрального матча 14-го тура АПЛ Тоттенхэм сыграл в ничью с Ман Сити.

В концовке матча главный арбитр Саймон Хупер сорвал атаку "горожан" и выход Джека Грилиша на рандеву с Гульельмо Викарио, свистнув фол в центре поля.

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"На меня это не влияет. Я не думаю, что тот момент - это история всего сегодняшнего матча.

Были истории интереснее из этой фантастической игры, чем одно решение рефери", - сказал Постекоглу.

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