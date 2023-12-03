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"Были истории интереснее": Постекоглу прокомментировал спорное решение арбитра в матче с Ман Сити

Австралиец считает, что обсуждать данный эпизод не имеет смысла.
Сегодня, 22:59
Анге Постеколу / Getty Images
Анге Постеколу / Getty Images

В рамках центрального матча 14-го тура АПЛ Тоттенхэм сыграл в ничью с Ман Сити.

В концовке матча главный арбитр Саймон Хупер сорвал атаку "горожан" и выход Джека Грилиша на рандеву с Гульельмо Викарио, свистнув фол в центре поля.

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"На меня это не влияет. Я не думаю, что тот момент - это история всего сегодняшнего матча.

Были истории интереснее из этой фантастической игры, чем одно решение рефери", - сказал Постекоглу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Ман Сити Анге Постекоглу

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