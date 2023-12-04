Тер Штеген может пропустить еще месяц из-за травмы

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген может перенести операцию в связи с болями в спине. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Пока консервативное лечение не приносит результатов, и тренерский штаб собирается обсудить следующие шаги с медицинской службой.

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Варианты включают отдых без хирургического вмешательства или рискованную операцию, которая может вывести голкипера из строя на 4-6 недель.

Напомним, из-за травмы тер Штеген пропустил последние три матча клуба во всех турнирах.

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