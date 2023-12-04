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Игрок Ювентуса выпустил дебютный трек

Мойзе Кин теперь тоже музыкант.
Вчера, 23:49
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Нападающий Ювентуса Мойзе Кин выпустил дебютный трек.

Итальянский форвард также решил посвятить себя музыке и наконец предоставил на суд публики свой первый трек.

В мире музыки Мойзе взял себе пссевдоним 19F, а трек называется Outfit. Ознакомиться с ним можно в Spotify и Deezer.

Интересно, что фанаты "бьянконери" разделились во мнеениях. Одни считают игрока молодцом, что тот развивается в нескольких отраслях, а другие недовольны, что он тратит свое время на не тренировки.

Ранее также сообщалось, что Беллингем получил награду Golden Boy.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мойзе кин

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