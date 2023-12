В АПЛ состоялась первая тренерская отставка в сезоне

В английской Премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка по ходу сезона-2023/24, после того как со своим наставником распрощался аутсайдер первенства Шеффилд Юнайтед.

Пресс-служба "клинков" сообщила, что клуб прекращает сотрудничество с Полом Хекингботтомом.

Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties. Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.

Решение об увольнении 46-летнего специалиста было принято после разгромного поражения 0:5 от Бернли в 14-м туре АПЛ.

Хекингботтом работал с Шеффилд Юнайтед с ноября 2021 года. Под его руководством команда вернулась в элитный дивизион Англии.

Вскоре Шеффилд Юнайтед объявил о назначении нового главного тренера, вернув на эту должность своего бывшего наставника Криса Уайлдера. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2025 года.

Chris Wilder is the new manager of Sheffield United.



Former Blades favourite Wilder returns on a contract until the summer of 2025. Alan Knill, Matt Prestridge and former Republic of Ireland international Keith Andrews will assist Wilder.#SUFC 🔴