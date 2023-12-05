В АПЛ состоялась первая тренерская отставка в сезоне
В английской Премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка по ходу сезона-2023/24, после того как со своим наставником распрощался аутсайдер первенства Шеффилд Юнайтед.
Пресс-служба "клинков" сообщила, что клуб прекращает сотрудничество с Полом Хекингботтомом.
Sheffield United can confirm that football manager Paul Heckingbottom has been relieved of his duties.— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 5, 2023
Additionally, coaches Stuart McCall and Mark Hudson, have also left the club.
Решение об увольнении 46-летнего специалиста было принято после разгромного поражения 0:5 от Бернли в 14-м туре АПЛ.
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Хекингботтом работал с Шеффилд Юнайтед с ноября 2021 года. Под его руководством команда вернулась в элитный дивизион Англии.
Вскоре Шеффилд Юнайтед объявил о назначении нового главного тренера, вернув на эту должность своего бывшего наставника Криса Уайлдера. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2025 года.
Chris Wilder is the new manager of Sheffield United.— Sheffield United (@SheffieldUnited) December 5, 2023
Former Blades favourite Wilder returns on a contract until the summer of 2025. Alan Knill, Matt Prestridge and former Republic of Ireland international Keith Andrews will assist Wilder.#SUFC 🔴
Уайлдер ранее возглавлял "клинков" в 2016-2021 годах и также выводил команду в высший дивизион.
Напомним, что на данный момент Шеффилд Юнайтед занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего пять очков в 14 сыгранных матчах.
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