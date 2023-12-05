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В АПЛ состоялась первая тренерская отставка в сезоне

Абсолютный аутсайдер чемпионата распрощался с наставником и вернул бывшего рулевого.
Сегодня, 15:58
Пол Хекингботтом / Getty Images
Пол Хекингботтом / Getty Images

В английской Премьер-лиге состоялась первая тренерская отставка по ходу сезона-2023/24, после того как со своим наставником распрощался аутсайдер первенства Шеффилд Юнайтед.

Пресс-служба "клинков" сообщила, что клуб прекращает сотрудничество с Полом Хекингботтомом.

Решение об увольнении 46-летнего специалиста было принято после разгромного поражения 0:5 от Бернли в 14-м туре АПЛ.

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Хекингботтом работал с Шеффилд Юнайтед с ноября 2021 года. Под его руководством команда вернулась в элитный дивизион Англии.

Вскоре Шеффилд Юнайтед объявил о назначении нового главного тренера, вернув на эту должность своего бывшего наставника Криса Уайлдера. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2025 года.

Уайлдер ранее возглавлял "клинков" в 2016-2021 годах и также выводил команду в высший дивизион.

Напомним, что на данный момент Шеффилд Юнайтед занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего пять очков в 14 сыгранных матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ чемпионат Англии Шеффилд Юнайтед

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