Тен Хаг прокомментировал слухи о потере доверии в коллективе
Наставник МЮ поспешил опровергнуть информацию, которая распространилась в СМИ.
Рулевой Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о том, что он якобы потерял доверие половины футболистов своей команды.
По словам нидерландского специалиста, никакого хаоса в коллективе не происходит.
"Истории в СМИ об игроках не соответствуют действительности. Никакого хаоса в раздевалке нет.
В каждой команде всегда есть игроки, которые не играют или играют меньше, которые менее счастливы. В некоторых обстоятельствах это необходимо, они должны ждать своего шанса. Но нет, никаких проблем нет", - заявил тен Хаг.
Отметим, что завтра, 6 декабря, Манчестер Юнайтед встретится на cвоем поле встретится с Челси.
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