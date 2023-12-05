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Тен Хаг прокомментировал слухи о потере доверии в коллективе

Наставник МЮ поспешил опровергнуть информацию, которая распространилась в СМИ.
Сегодня, 15:53
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Рулевой Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о том, что он якобы потерял доверие половины футболистов своей команды.

По словам нидерландского специалиста, никакого хаоса в коллективе не происходит.

"Истории в СМИ об игроках не соответствуют действительности. Никакого хаоса в раздевалке нет.

В каждой команде всегда есть игроки, которые не играют или играют меньше, которые менее счастливы. В некоторых обстоятельствах это необходимо, они должны ждать своего шанса. Но нет, никаких проблем нет", - заявил тен Хаг.

Отметим, что завтра, 6 декабря, Манчестер Юнайтед встретится на cвоем поле встретится с Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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