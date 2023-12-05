Тен Хаг: Я всегда прислушиваюсь к футболистам и даю им возможность говорить
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о восприятии критики в свой адрес от игрков.
"Я всегда прислушиваюсь к футболистам и даю им возможность говорить. Если у игрока другое мнение, конечно, я его выслушаю. Но они не говорят мне. Или, может, таких один или два.
Но в целом большинство хотят играть именно так – инициативно, динамично, смело. Это то, чего они хотят".
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"Мы двигаемся в правильном направлении. Вы видите, как мы строим команду, развиваем ее.
Команда прогрессирует, приходят молодые игроки, и вы видите потенциал того, какой вклад они могут внести в очень успешный Манчестер Юнайтед в будущем", – сказал тен Хаг в интервью Goal.com.
Напомним, после 14-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед идет на седьмом месте, набрав 24 очка.
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