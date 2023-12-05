Клуб Русина интересуется главной тренерской сенсацией прошлого сезона

Английский Сандерленд, вчера уволивший главного тренера Тони Моубрея, уже определился с главным претендентом на освободившуюся должность.

Как сообщает издание 90min, "черные коты" ищут молодого, перспективного специалиста с четким видением игры. Лучше всего по мнению руководства подходит 31-летний Уилл Стилл.

В минувшем сезоне Стилл, еще не имея лицензии УЕФА PRO, возглавил французский Реймс и долгое время шел с относительно скромным клубом в верхней части турнирной таблице, имея длительную серию без проигрышей.

Контракт Уилла с "красно-белыми" действителен до 2025 года.

Отметим, что в стане Сандерленда выступает украинец Назарий Русин и младший брат Джуда Беллингема Джоб Беллингем.

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