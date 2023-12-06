Тренер Валенсии оценил дебютный гол Яремчука

В рамках Кубка Испании Валенсия обыграла Аросу (1:0) благодаря голу Романа Яремчука.

Главный тренер команды Рубен Бараха прокомментировал победу и оценил игру украинца.

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"Мы знаем, какими бывают эти матчи и знаем историю Кубка. Соперник давил на нас на своем поле. В первом тайме у нас было больше контроля. Во второй половине мы дали им возможность прибавить. Главное, что мы прошли дальше. Мы лучше интерпретировали первый пас, пространство. Яремчук проделал хорошую работу с этими типами движений. Об этом мы говорили в перерыве.

Замена Яремчука была запланирована. Он давно не играл много минут, и мы решили, что его нужно заменить, потому что он понадобится нам в пятницу. Также у нас была возможность выпустить Альберто Мари и дать ему сыграть, чего он не мог сделать 4 месяца. Всем нужны минуты, и Кубок – это возможность для них. Роман забил гол. Это тоже хорошо для него", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

В пятницу, 8 декабря, Валенсия сыграет выездной матч против Хетафе в чемпионате Испании.

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