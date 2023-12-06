Экс-игрок Барселоны: Не думаю, что то, что 16-летние игроки дебютируют в основе - хорошо

Боян Кркич считает, что молодые игроки должны пройти через все этапы своего развития прежде, чем получить шанс во взрослом футболе.

Бывший футболист Барселоны Боян Кркич прокомментировал тенденцию на омоложение футбола.

По его словам, молодые игроки все же должны проходить через все ступени прежде чем играть за основную команду.

"Сейчас мы все чаще и чаще видим, как 16- и 17-летние игроки дебютируют в первой команде. Не только в "Барсе", но и в мире футбола в целом. Не думаю, что это хорошо, потому что футбольная карьера очень длинная, и надо пройти все этапы.

Но это правда, что молодых талантов становится все больше и больше. Невозможно контролировать всю их жизнь, но можно контролировать то, что происходит с момента дебюта. Мы говорим об игроках юного возраста, и нужно наблюдать за тем, как они чувствуют себя, как они заканчивают обучение.

Например, недавно за первую команду дебютировал Марк Гиу, и число его подписчиков выросло с 40 тысяч до миллиона - это прекрасно и удивительно. Но нужно время, чтобы нормализовать то, что является для него совершенно непривычным.

На следующий день после того, как Марк забил за первую команду, он наблюдал за тренировкой юношеской команды U-16, в которой я провожу тренировки. Было приятно видеть его там. Он часто приходит на тренировку после обеда и не перестал это делать после забитого гола. Мы должны сопровождать Марка на этом пути роста", - сказал Кркич.

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