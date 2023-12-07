Манчестер Юнайтед - Челси 2:1: обзор матча и результат игры 06.12.2023

В среду, 6 декабря, Манчестер Юнайтед в матче 15-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле лондонский Челси.

"Синие", несмотря на результативное действие украинского вингера Михаила Мудрика, отличившегося ассистом, потерпели поражение, ведь у манкунианцев был свой герой Скотт Мактоминей, который оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:1.

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Уже в начале встречи МЮ имел отличную возможность открыть счет, заработав право на пенальти на девятой минуте, однако Бруну Фернандеш не сумел переиграть Роберта Санчеса.

Источник: Getty Images

Тем не менее спустя десять минут манкунианцы все же вышли вперед, когда Мактоминей, принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, точно пробил в правый нижний угол. Отыграться Челси удалось еще до перерыва - гол оформили Мудрик и Коул Палмер. На последней минуте первого тайма украинец нашел передачей англичанина, который вошел в штрафную и поразил ворота Андре Онана.

Источник: Getty Images

Победу хозяевам поля удалось добыть на 69-й минуте поединка. Тот же Мактоминей на дальней стойке откликнулся на подачу в штрафную от Алехандро Гарначо и точно пробил головой под перекладину.

Источник: Getty Images

После этой победы Манчестер Юнайтед с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Челси, имея в своем активе 19 баллов, расположился на десятой позиции.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси 15-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Челси 2:1

Голы: Мактоминей, 19, 69 - Палмер, 45

На 9-й минуте Фернандеш не реализовал пенальти.

Ожидаемые голы (xG): 4.11 - 1.43

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 28 - 13

Удары в створ: 9 - 3

Угловые: 12 - 4

Фолы: 12 - 12

Атаки: 109 - 83

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Линделеф (Регилон, 46), Шоу - Мактоминей, Амрабат - Антони, Фернандеш, Гарначо (Эванс, 90+3) - Хойлунд (Рашфорд, 84)

Челси: Санчес - Кукурелья (Джеймс, 46), Дисаси, Силва, Колвилл - Кайседо, Фернандеш - Стерлинг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) - Джексон

Предупреждения: Шоу, 15, Гарначо, 22, Далот, 82, Регилон, 90+5.

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