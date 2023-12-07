Манчестер Юнайтед - Челси 2:1: обзор матча и результат игры 06.12.2023
В среду, 6 декабря, Манчестер Юнайтед в матче 15-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле лондонский Челси.
"Синие", несмотря на результативное действие украинского вингера Михаила Мудрика, отличившегося ассистом, потерпели поражение, ведь у манкунианцев был свой герой Скотт Мактоминей, который оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:1.
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Уже в начале встречи МЮ имел отличную возможность открыть счет, заработав право на пенальти на девятой минуте, однако Бруну Фернандеш не сумел переиграть Роберта Санчеса.
Тем не менее спустя десять минут манкунианцы все же вышли вперед, когда Мактоминей, принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, точно пробил в правый нижний угол. Отыграться Челси удалось еще до перерыва - гол оформили Мудрик и Коул Палмер. На последней минуте первого тайма украинец нашел передачей англичанина, который вошел в штрафную и поразил ворота Андре Онана.
Победу хозяевам поля удалось добыть на 69-й минуте поединка. Тот же Мактоминей на дальней стойке откликнулся на подачу в штрафную от Алехандро Гарначо и точно пробил головой под перекладину.
После этой победы Манчестер Юнайтед с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Челси, имея в своем активе 19 баллов, расположился на десятой позиции.
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси 15-го тура чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Голы: Мактоминей, 19, 69 - Палмер, 45
На 9-й минуте Фернандеш не реализовал пенальти.
Ожидаемые голы (xG): 4.11 - 1.43
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 28 - 13
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 12 - 4
Фолы: 12 - 12
Атаки: 109 - 83
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магуайр, Линделеф (Регилон, 46), Шоу - Мактоминей, Амрабат - Антони, Фернандеш, Гарначо (Эванс, 90+3) - Хойлунд (Рашфорд, 84)
Челси: Санчес - Кукурелья (Джеймс, 46), Дисаси, Силва, Колвилл - Кайседо, Фернандеш - Стерлинг, Палмер, Мудрик (Броя, 77) - Джексон
Предупреждения: Шоу, 15, Гарначо, 22, Далот, 82, Регилон, 90+5.
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