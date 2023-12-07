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Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 видео гола и лучших моментов матча АПЛ 06.12.2023

Унаи Эмери продолжает творить чудеса.
Сегодня, 09:40
Астон Вилла - Манчестер Сити / Getty Images
Астон Вилла - Манчестер Сити / Getty Images

В среду, 6 декабря, в рамках матча чемпионата Англии Астон Вилла на своем поле принимала Манчестер Сити.

В первом тайме хозяева поля позволили "горожанам" провести одну опасную атаку, в котором и были нанесены все удары за тайм (2), а Астон Вилла - 12.

После перерыва подобная игра повторилась, но подопечные Хосепа Гвардиолы вообще не ударили по воротам соперника. Свой момент Астон Вилла реализовала, а автором гола стал Бэйли.

Вашему вниманию видео всех голов матча Астон Вилла - Манчестер Сити в рамках АПЛ:

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Гол: Бэйли, 74

Астон Вилла: Мартинес - Конса, Диего Карлос, Торрес, Динь - Бэйли (Диаби, 84), Тилеманс (Рэмзи, 85), Дуглас Луис, Макгинн - Камара, Уоткинс.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол - Льюис (Нунеш, 68), Стоунз - Фоден (Бобб, 73), Силва, Альварес (Ковачич, 68) - Холанд.

Предупреждения: Уоткинс, Камара - Стоунз, Льюис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Астон Вилла

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