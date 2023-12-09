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Лидер Барселоны - приоритетная цель Баварии на летнее трансферное окно

Рональду Араухо предстоит принимать решение о своем будущем.
Сегодня, 15:16
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Бавария определилась с главной целью на летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "красные" сделали своим приоритетом подписание уругвайца Рональда Араухо.

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Накануне главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и спортивный директор Кристофер Фройнд провели разговор с Араухо, где Томас дал понять Рональду, что хочет получить его в свое распоряжение любой ценой.

Бавария готова заплатить за защитника огромную сумму денег, поэтому, главное решение о своем будущем предстоит принимать именно игроку "сине-гранатовых".

В текущем сезоне футболист провел 13 матчей, забив один гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Бавария Мюнхен Рональд Араухо

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