Почеттино высказался о неудачной первой части сезона для Челси

Аргентинец уверен, что его команда играет хорошо и ей не хватает только результатов.

Рулевой лондонского Челси Маурисио Почеттино в преддверии матча против Эвертона поделился мыслями о первой половине сезона для "синих".

По словам аргентинского специалиста, он все еще уверен в проэкте и планах, которые необходимо выполнить.

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"Подход действительно сложный, но на данный момент нам не хватает только результатов. Я по-прежнему уверен в наших планах и проекте".

Процесс идет хорошо", - заявил Почеттино.

Напомним, матч Эвертон - Челси состоится сегодня, 10 декабря, в 16:00 по Киеву.

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