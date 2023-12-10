iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Барселоны пропустит матч против Жироны

Маркос Алонсо не попал в заявку на матч.
Сегодня, 13:23
Маркос Алонсо / Getty Images
Маркос Алонсо / Getty Images

Каталонская Барселона понесла кадровую потерю перед игрой с Жироной. 

Пресс-служба клуба опубликовала заявку, в которой не нашлось место Маркосу Алонсо.

Читай также: Хави: Уровень Жироны с Цыганковым и другими игроками очень высок

Испанский защитник страдает от болей в спине. Срок его восстановления неизвестен. 

Матч Барселона - Жирона состоится сегодня, 10 декабря, в 22:00 по Киеву. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жирона

Статьи по теме

Лидер Барселоны - приоритетная цель Баварии на летнее трансферное окно Лидер Барселоны - приоритетная цель Баварии на летнее трансферное окно
Основной вратарь Барселоны успешно перенес операцию на спине Основной вратарь Барселоны успешно перенес операцию на спине
Барселона заинтересована в услугах одноклубника Миколенко Барселона заинтересована в услугах одноклубника Миколенко
Цыганков поучаствовал в разгромной победе Жироны, которая прошла в следующий раунд кубка Испании Цыганков поучаствовал в разгромной победе Жироны, которая прошла в следующий раунд кубка Испании
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа13:23
Игрок Барселоны пропустит матч против Жироны
Формула 113:06
Девушка Ферстаппена подколола нидерландца, подписав его как "аксессуар для руки"
Украина13:00
Ворскла - Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ
Европа12:49
Спортдир Баварии прокомментировал унизительное поражение от Айнтрахта
Европа12:34
"ПЯТНАДЦАТЬ ПОДРЯД": Астон Вилла попыталась впечатлить известную певицу после победы над Арсеналом
Биатлон12:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской и женской эстафет на втором этапе Кубка мира
Европа12:15
Почеттино высказался о неудачной первой части сезона для Челси
Формула 111:51
Никаких молодежных дуэтов: Альфа Таури изменила подход к выбору состава пилотов
Европа11:24
Вратарь Интера установил новый рекорд Серии А
НБА11:04
Ирвинг избежал серьезной травмы после падения одноклубника на его ногу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK