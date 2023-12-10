Игрок Барселоны пропустит матч против Жироны

Сегодня, 13:23

Сегодня, 13:23

Маркос Алонсо не попал в заявку на матч.

Каталонская Барселона понесла кадровую потерю перед игрой с Жироной.

Пресс-служба клуба опубликовала заявку, в которой не нашлось место Маркосу Алонсо.

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Испанский защитник страдает от болей в спине. Срок его восстановления неизвестен.

Матч Барселона - Жирона состоится сегодня, 10 декабря, в 22:00 по Киеву.

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