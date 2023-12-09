Хави: Уровень Жироны с Цыганковым и другими игроками очень высок

Испанский специалист отметил, что коллектив Мичела впечатляет своей уверенностью

В рамках 16 тура чемпионата Испании Жирона встретится с Барселоной.

Наставник "сине-гранатовых" Хави поделился мыслями о соседях по каталонскому региону, которые неожидано находятся вверху турнирной таблицы.

По словам специалиста, уровень подопечных Мичела очень высок. Отдельно Хави выделил Виктора Цыганкова и Савиньо.

"Мичел Санчес является замечательным тренером и имеет философию, подобную нашей. Они хотят быть главными героями с мячом и очень динамичны. Они имеют уверенность, что впечатляет. Надо отметить их работу.

Уровень Жироны с Цыганковым, Савиньо и другими игроками очень высокий", - сказал Хави.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона интересуется именно Виктором Цыганковым и Савиньо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!