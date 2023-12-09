Хави: Уровень Жироны с Цыганковым и другими игроками очень высок
В рамках 16 тура чемпионата Испании Жирона встретится с Барселоной.
Наставник "сине-гранатовых" Хави поделился мыслями о соседях по каталонскому региону, которые неожидано находятся вверху турнирной таблицы.
По словам специалиста, уровень подопечных Мичела очень высок. Отдельно Хави выделил Виктора Цыганкова и Савиньо.
"Мичел Санчес является замечательным тренером и имеет философию, подобную нашей. Они хотят быть главными героями с мячом и очень динамичны. Они имеют уверенность, что впечатляет. Надо отметить их работу.
Уровень Жироны с Цыганковым, Савиньо и другими игроками очень высокий", - сказал Хави.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона интересуется именно Виктором Цыганковым и Савиньо.
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